L’ultimo giorno di scuola è un’iniziativa di solidarietà

Ago e filo per chiudere l’anno scolastico all’insegna della solidarietà. Un ultimo giorno speciale al liceo “De Andrè“, dove gli studenti e le studentesse, oltre al momento di festa finale, hanno organizzato laboratori e incontri con associazioni del territorio. Nelle aule del liceo di via Bonini, sono entrate così diverse associazioni come Perlar, Dutur Kaos, City Angels, scout, Ail, Ioaccolgo, Anpi, Admo, Avis, Bambini in Braille, Incitement-Italy Ets, Unicef.

Tra i laboratori più partecipati, proprio quello delle pigotte, tenuto dal gruppo delle Amiche di Travagliato, che hanno guidato oltre cinquanta tra ragazze e ragazzi nella realizzazione della bambola dell’Unicef.

"Siamo rimaste positivamente colpite dalla curiosità e dall’entusiasmo con cui questi giovani hanno realizzato le pigotte – spiega Letizia Ravizzola, referente del gruppo Unicef di Travagliato – e dall’impegno con cui, anche chi non sapeva cucire, ha comunque provato ad imparare".

Molte delle pigotte realizzate nel laboratorio del liceo “De Andrè“ saranno ora messe in adozione per sostenere un progetto importante: il ricavato dell’iniziativa infatti servirà a sostenere il lavoro dell’Unicef contro la malnutrizione. Sono stati molti gli istituti in cui ieri si è festeggiata la fine della scuola, anche se per 90mila studenti bresciani l’ultima campanella è suonata già giovedì, perché molti istituti hanno dovuto chiudere in anticipo per fare spazio ai seggi elettorali.

Federica Pacella