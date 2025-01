Lonato del Garda, scuola evacuata per allarme chimico ma era il secchio per pulire il pavimento

Lonato (Brescia), 27 gennaio 2025 – Paura a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, alla scuola secondaria di primo grado Tarello in via Galileo Galilei, dove questa mattina diverse delle cinquanta persone presenti tra ragazzini, insegnanti e altro personale scolastico hanno accusato fastidi alla gola e agli occhi a causa del fortissimo odore di sostanze chimiche diffusosi nell’aria.

L’allarme

Inizialmente si è pensato a uno spray urticante. La dirigenza scolastica ha prima fatto riunire tutti nell’aula magna e poi ha attivato le procedure di evacuazione, facendo uscire tutti dalla scuola in modo ordinato. Tutti si sono recati nel cortile. Nel frattempo le famiglie sono state avvisate.

La bonifica

Sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno passato in rassegna i vari locali dell’istituto scolastico. La causa della puzza è stato un secchio contenente una miscela di cloro e ammoniaca usata per pulire il pavimento. I pompieri hanno bonificato l’area. Martedì la scuola sarà regolarmente aperta