Lonato, chiusa la Galleria San Zeno: durata dei lavori e percorsi alternativi

Lonato del Garda (Brescia), 8 gennaio 2025 – Nell’ambito dei lavori avviati a seguito di disposizioni normative di ammodernamento ed adeguamento di impianti tecnologici, la Galleria di San Zeno, situata lungo la variante alla S.S. 11 nel comune di Lonato in provincia di Brescia, sarà chiusa al traffico a partire dal 20 gennaio 2025 per un periodo di circa 12 mesi.

I lavori

Con questi lavori, la Società ha l’obiettivo dotare la Galleria di nuovi impianti tecnologici, garantendo rinnovati standard di sicurezza ed efficienza, per offrire un’infrastruttura moderna e funzionale al servizio di tutta la comunità. I lavori non si limiteranno al potenziamento degli impianti tecnologici ma includeranno anche il rifacimento della pavimentazione e dei marciapiedi.

La Società Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova ha avviato una serie di incontri e accordi con le autorità locali, gli amministratori dei territori attraversati dalle tratte di competenza e tutti gli Enti interessati, al fine di garantire il giusto contemperamento tra le primarie e ineludibili esigenze di sicurezza della galleria con le altrettanto fondamentali istanze economiche e sociali dell’area geografica che sarà interessata dai lavori in argomento. Tra questi si è svolto un incontro nella sede della Prefettura di Brescia che ha permesso di predisporre l’attento piano di gestione del traffico e della viabilità di cui sopra in stretta collaborazione con le Amministrazioni Comunali e Provinciale, le Forze di Polizia, Vigili del Fuoco e Servizio di Emergenza – Areu di Brescia

Le tempistiche

La chiusura si articolerà in due diverse fasi, che si suddivideranno in una prima fase, della durata di circa tre mesi, in cui sarà necessario interrompere completamente la circolazione in entrambi i sensi di marcia, giorno e notte. Successivamente, per i restanti nove mesi circa, la galleria sarà aperta al traffico nelle ore diurne dalle 7 alle 19, mentre i lavori proseguiranno con chiusura completa della galleria in entrambi i sensi di marcia esclusivamente nelle ore serali e notturne, dalle 19 alle 7 del giorno successivo.

Le attività di cantierizzazione della prima fase, che prevedono la chiusura totale della galleria, sono state programmate durante il periodo invernale proprio per evitare di creare disagio nel corso della stagione turistica.

Percorsi alternativi

Per agevolare la viabilità sono stati individuati dei percorsi alternativi accuratamente segnalati per accompagnare i viaggiatori negli spostamenti in area.

Percorso 1: procedendo da est verso ovest lungo la SP 11, in corrispondenza dell’intersezione con la SP 567 si imbocca lo svincolo per deviare sulla SP 567, direzione Castiglione delle Stiviere, fino all’intersezione con la SP 236, si percorre quindi la SP 236 fino all’intersezione con la Tangenziale Est in località Fascia d’oro, fino a ritornare sulla SP 11.

Percorso 2: procedendo da est verso ovest lungo la SP 11, in corrispondenza dell’intersezione con la SP 567 si imbocca lo svincolo per raggiungere il casello di Desenzano del Garda, entrare in autostrada A4, uscire al successivo casello Brescia est per ritornare sulla SP 11.