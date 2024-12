Desenzano del Garda, lite fuori da una discoteca: 20enne in ospedale con un taglio alla gola

Brescia, 21 dicembre 2024 – Notte violenta, tra venerdì e sabato, a Desenzano sul Garda, nel Bresciano: all'esterno dell'Art Club Disco, è scoppiata una lite tra alcuni giovani che, dalle parole sono passati alle mani, e uno dei contendenti è rimasto ferito alla gola da un fendente.

Non è certo se il feritore impugnasse una lama o qualche oggetto appuntito, ma il ferito ha sicuramente riportato una lesione che i medici hanno dovuto suturare. Il 20enne è stato ricoverato all’ospedale di Desenzano del Garda, in osservazione, ma la ferita riportata non sarebbe grave.

Delle indagini se ne occupano i carabinieri della compagnia di Desenzano: da chiarire le cause della discussioni, l’esatta dinamica e l’oggetto utilizzato per ferire il giovane.