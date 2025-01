Leno, occasione persa. Sorride invece Brescia

Nella A1 femminile il Leno è reduce dal 21-21 nella sfida diretta col Padova. Un pari che suona come un’occasione sciupata per le gialloblù, che restano in zona playout. Sorride, invece, nel girone A della A2 la Leonessa Brescia, capace di battere 28-26 il Dossobuono, anche se i playoff restano distanti cinque punti. A livello maschile nella A Silver il Cologne rimane ai margini della zona calda, ma il punto colto a Lanzara può dare nuova fiducia ai franciacortini. Lu.Ma.