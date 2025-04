Brescia, la Strada della Forra: riapertura attesa per Pasqua

La Strada della Forra di Tremosine, chiusa dal 2023, potrebbe riaprire per Pasqua. La decisione è attesa per venerdì. La parola d’ordine è sicurezza e il Broletto, che coordina le opere, non vuole lasciare nulla al caso. La Provincia di Brescia, ha convocato un incontro per fare il punto sulla riapertura, che in paese è attesissima e non solo per motivi turistici.

La chiusura continua a creare disagi ai residenti costretti a deviazioni chilometriche attraverso la Tignalga o la Sp115, ma soprattutto alle attività turistiche della zona.

Nel frattempo sono stati eseguiti tanti lavori senza rovinare la bellezza di una delle strade più panoramiche nel rispetto dell’assetto naturalistico del territorio. A Tignale, intanto, si attendono con ansia risposte, nella speranza di poter avere una buona stagione turistica in tutte le frazioni del paese.