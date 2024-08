La Franciacorta piange. Monica Bombardieri: "Storica veterinaria"

La comunità della Franciacorta piange la prematura scomparsa della veterinaria Monica Bombardieri, morta martedì. Aveva 55 anni. Nota in tutto l’Ovest bresciano per la sua instancabile dedizione professionale e per il suo impegno costante a sostegno del mondo animale, Monica Bombardieri era amata e stimata non solo dalla famiglia e dai suoi clienti, ma pure da numerose associazioni locali che si occupano di tutela degli animali: è stata ricordata con parole di profondo affetto e riconoscenza. Spesso prestava la propria opera gratuita a favore di sodalizi che si occupano di cani e gatti abbandonati. Anche l’amministrazione comunale di Rovato ha voluto rendere omaggio alla memoria di Bombardieri, definendola "una vera veterinaria dei dimenticati e degli ultimi". Cordoglio è stato espresso anche dal Partito democratico, partito guidato per alcuni anni dal marito di Bombardieri, Massimo Gianelli. Non solo: Bombardieri è stata ricordata da tanti colleghi che per lei avevano una grande stima, da medici di medicina generale e da associazioni attive sul territorio come la Casa del Sole. I funerali si terranno domani alle ore 10 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Rovato. Milla Prandelli