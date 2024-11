La finta cartomante che spilla soldi. Vittima incastrata dal ricatto hot: "Paga o mando i video alla tua ex"

Si finge cartomante, estorce denaro minacciando la diffusione di foto e video compromettenti. La finta maga è una 48enne bresciana, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine per truffe varie e sostituzione di persona. Stavolta avrebbe inguaiato un 46enne di Jesi (Ancona), a cui avrebbe spillato 1.100 euro e complicato l’esistenza. L’uomo, esasperato per le continue richieste di denaro, il 15 novembre ha raccontato in commissariato di essere entrato in contatto con la sedicente cartomante via WhatsApp dopo aver trovato un annuncio online. In crisi per difficoltà personali, aveva accettato di sottoporsi a un rito magico con cui, a detta della maga, avrebbe risolto i suoi problemi. L’uomo ha comprato una serie di prodotti che ha pagato con ricariche Postepay. A fine ottobre l’esborso ammontava già a circa 700 euro, ma dei risultati promessi nemmeno l’ombra. Sospettando di essere stato raggirato, ha contattato la cartomante e interrotto i pagamenti e la donna, stando all’accusa, ha iniziato a mettere in atto comportamenti pressanti e ricattatori. In mano aveva foto e video del 46enne nudo, ottenuti dopo essere entrata con lui in intimità. Un’arma utilizzata per minacciare di pubblicare tutto sui social network. Unico modo per salvarsi: pagare 500 euro.

Messo alle strette, l’uomo ha provato a convincere la donna ad accontentarsi di un quinto della somma. Ma lei per punirlo ha inviato il video di lui senza veli alla ex compagna. Nel panico, la vittima ha dato fondo ai suoi risparmi girandole 300 euro, ma poi ha deciso di farsi coraggio e chiedere aiuto alla polizia. La donna è stata denunciata per estorsione e revenge porn.

Beatrice Raspa