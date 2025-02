La Feralpi avanza coi nuovi. Di Marco e Crespi decisivi

SALÒ (Brescia)Una vittoria venuta dal nuovo per la FeralpiSalò. La squadra di Diana supera 2-0 il Vicenza grazie alle reti firmate nel primo tempo da Di Marco e Crespi, giunti sulle sponde del Garda agli sgoccioli del mercato invernale. I biancorossi dell’ex Vecchi incappano in una giornata da dimenticare in fretta e perdono nuovamente terreno nei confronti del Padova capolista, mentre la formazione verdeblù, nonostante gli undici punti che ancora la separano dai vicentini, mettono in bella mostra le qualità e la voglia di fare di un gruppo notevolmente rinnovato nelle scorse settimane. Complice il ritorno al "Turina" dell’allenatore della storica promozione in B della FeralpiSalò, la gara è molto attesa, ma dopo una fase iniziale all’insegna dell’equilibrio, a metà del primo tempo i padroni di casa operano l’allungo decisivo e con Di Marco (al 20’) e Crespi (al 30’) obbligano i veneti all’inseguimento. Nonostante la voglia di reagire, i biancorossi non riescono a creare seri pericoli a Liverani e la squadra gardesana può controllare la situazione anche per tutta la ripresa. Il Vicenza non vuole arrendersi, ma non riesce ad andare oltre una traversa colpita da Ferrari al 40’.

FERALPISALÒ-VICENZA 2-0 (2-0)Marcatori: 20’ pt Di Marco; 30’ pt Crespi.