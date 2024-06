Brescia, bambino di 3 anni investito mentre è in bici con la mamma: ricoverato in gravi condizioni

Brescia, 27 giugno 2024 – Gravissimo incidente, verso le 17 di oggi, in viale Sant’Eufemia a Brescia.

Un bambino di tre anni è stato investito da un’auto mentre si trovava in bicicletta insieme alla sua mamma, una 39enne.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivate due ambulanze, una medicalizzata e una pattuglia della Guardia di Finanza. I sanitari hanno caricato entrambi sulle autolettighe, poi li hanno trasferiti al Pronto Soccorso del Civile. Il piccolo sarebbe arrivato in condizioni gravissime.

Le forze dell’ordine hanno messo in sicurezza l’area per permettere i soccorsi e i rilievi per chiarire la dinamca e le cause di quanto accaduto.