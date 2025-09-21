La scuola tra gli alberi

Cecilia Daniele
La scuola tra gli alberi
Brescia
Brescia, due incidenti mortali in meno di un'ora. Perdono la vita una 27enne di Rezzato e un 55enne mantovano
21 set 2025
BEATRICE RASPA
Cronaca
Brescia, due incidenti mortali in meno di un’ora. Perdono la vita una 27enne di Rezzato e un 55enne mantovano

Doppia tragedia della strada, tra le 16 e le 17. Prima lo schianto in tangenziale di Michela Righetti, che ha perso il controllo dell’auto ed è finita contro il guardrail. Poi Paolo Brignani di Solferino (Mantova), che in moto si è scontrato contro un’auto a Lonato del Garda

Brescia tangenziale incidente mortale, 20 settembre 2025. Ansa Filippo Venezia

Brescia, 21 settembre 2025 – Due morti in meno di un’ora. A Brescia, una ventisettenne. A Lonato, un cinquantacinquenne. Una strage sulle strade, oggi, domenica 21 settembre. Due incidenti gravissimi in sequenza, entrambi con esito mortale, hanno funestato la provincia di Brescia.

Il primo è avvenuto in città, intorno alle 16, in Tangenziale Sud, in prossimità del teatro Clerici. Una ragazza di 27 anni - Michela Righetti, di casa a Rezzato - alla guida di una Fiat Cinquecento bianca per motivi in corso di accertamento mentre procedeva in direzione di Milano tra le uscite di Fornaci e di San Zeno ha perso il controllo della sua utilitaria ed è andata a sbattere contro il guardrail. Avrebbe fatto tutto da sola, non risultano al momento altri mezzi coinvolti. Nell’impatto la parte anteriore della macchina è andata completamente polverizzata e la conducente è stata sbalzata fuori dal mezzo. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso, insieme agli agenti della Polstrada. I sanitari non hanno potuto far nulla per salvarla: è morta all’istante, sul posto.

Un’ora dopo, in provincia, a Lonato del Garda, ecco un secondo incidente mortale. Erano circa le 17 quando un motociclista di 55 anni, Paolo Brignani di Solferino (Mantova) che procedeva lungo via Fenil Vecchio si è scontrato frontalmente con una macchina che proveniva dalla direzione opposta. Da subito le condizioni del ferito, che aveva perso conoscenza, sono apparse gravissime. La centrale di prima emergenza Areu ha inviato sul luogo dello schianto l’elisoccorso. I sanitari hanno fatto ripetuti tentativi di rianimare il centauro ma non c’è stato niente da fare: è morto subito. Nemmeno il tempo di portarlo in ospedale. Anche in questo caso a occuparsi dei rilievi sono stati i poliziotti della Stradale, che ricostruiranno la dinamica e le responsabilità.

Solo l’altro ieri, sabato, ad Artogne aveva perso la vita un motociclista sedicenne: Manuel Leti, studente di Piancamuno. In via IV novembre con la sua Duke 125 avrebbe urtato lo spigolo di un’Audi che svoltava, finendo dritto contro un palo. Per lui la fine.

© Riproduzione riservata