Incidente a Ponte di Legno, statale del Gavia chiusa in entrambe le direzioni

Brescia, 21 agosto 2023 – Il traffico sulla statale 300 “del Passo di Gavia” è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni all’altezza di località Sant’Apollonia, nel territorio comunale di Ponte di Legno, in provincia di Brescia.

Per cause in corso di accertamento un camper è uscito fuori strada in maniera autonoma e sono in corso le operazioni di recupero.

Il personale Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine sono sul posto per gestire l’emergenza e per ripristinare la viabilità appena possibile.

Notizia in aggiornamento