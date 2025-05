Brescia palco a cielo aperto per i più giovani

Musica con e per i più giovani. Sabato, Brescia diventa un palco a cielo aperto per studenti e studentesse, grazie alla Festa della Musica delle Scuole, celebrata per la prima volta a Brescia nel 2018. Curata e organizzata da Jean Luc Stote e Paola Ceretta, presidente dell’associazione Musical-Mente APS, insieme all’Associazione Festa della Musica di Brescia (che promuove anche la tradizionale Festa della Musica che si terrà il 21 giugno), e con la collaborazione del Comune di Brescia, la Festa ha come obiettivo quello di valorizzare le attività musicali delle scuole, portando nelle piazze e nelle strade tutto ciò che è stato costruito durante l’anno scolastico.

Se nel 2024 avevano partecipato 18 istituti e 2mila musicisti in erba, quest’anno le scuole coinvolte sono 25, più 11 sede d’esame di Trinity College London provenienti da tutta la Lombardia con una partecipazione speciale dalla Puglia. Cinque i palchi previsti in piazza Loggia, corso Zanardelli, piazza Bruno Boni, Mo.Ca. e piazza Giacinto Tredici (le esibizioni inizieranno dalle 9,30).

Tra le performance, attesa quella dell’Orchestra Inclusiva del “Mantegna”, progetto che valorizza la musica come strumento di inclusione sociale. Piazza Bruno Boni si riempirà invece di voci e suoni dei bambini da zero a 6 anni. Ad affiancare le esibizioni, ci saranno momenti di riflessione e ospiti speciali come Jolanda Renga, i ragazzi dell’Hub Giovani Visioni di Ospitaletto, il collettivo Giovani Wannabe di Castelmella.

A concludere la giornata, il Candle Concert dell’Orchestra Giovanile delle Bollicine, accompagnato da una Human Installation a cura di Escape Dans Project, a cui il pubblico sarà invitato a partecipare con torce o luci da cellulare.

F.P.