Clochard morto. L’indagato torna in libertà

È tornato in libertà Fernando Velcu, il ventottenne romeno che domenica era stato fermato con l’accusa dell’omicidio preterintenzionale di un uomo di 46 anni originario del Marocco, Hackim Fawzi, con cui avrebbe avuto una lite violenta per futili motivi alla stazione di Desenzano del Garda nella serata di giovedì. Comparso ieri davanti al gip Stefano Franchioni per l’interrogatorio di convalida del fermo, Velcu si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice tuttavia ha accolto l’istanza del difensore, avvocato Livio Viola, secondo cui il fermo non era sorretto da indizi di colpevolezza sufficienti e il giudice gli ha dato ragione. Non ha convalidato il fermo e non ha disposto alcuna misura cautelare per l’indagato, che è tornato in libertà. Agli investigatori il giovane aveva detto di non c’entrare nulla con la morte del quarantaseienne. La vicenda era maturata in un contesto di eccesso di alcol e degrado.

B.Ras.