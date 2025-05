Dopo le proteste gli ultrà col fiato sospeso

Fiato sospeso per domani, quando si terrà l’udienza davanti al procuratore federale chiamato a decidere quale penalizzazione infliggere al Brescia Calcio per le presunte irregolarità scoperte in merito a versamenti di contributi e stipendi tra dicembre e aprile. Nel frattempo, mentre aleggia lo spettro della “caduta” in serie C, la tifoseria martedì sera si è fatta sentire invadendo pacificamente piazza Loggia, dove si sono radunate almeno seicento persone - la protesta era stata organizzata dalla Curva Nord - deluse e arrabbiate. Gli ultras non hanno risparmiato fischi a nessuno, dalla Lega Calcio ("una farsa") all’assessore comunale allo Sport, Alessandro Cantoni, passando per il leader leghista dell’opposizione Fabio Rolfi e la sindaca Laura Castelletti. La sindaca l’altra sera aveva in programma di incontrare una delegazione di tifosi invece il faccia a faccia è saltato (per un’indisposizione di un esponente del gruppo). Se la giustizia sportiva si sta muovendo, non ci sono novità sul fronte della giustizia ordinaria. Dal canto suo Cellino ha denunciato la società milanese da cui sostiene di essere stato truffato.B.Ras.