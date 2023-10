Brescia, operaio di 21 anni schiacciato da un camion allo stabilimento Iveco: è gravissimo

È in condizioni gravissime il giovane operaio di 21 anni rimasto schiacciato sotto un camion nello stabilimento Iveco di Brescia. L’incidente sul lavoro è avvenuto mercoledì mattina intorno alle 11 nell’area interna dell’enorme complesso sito in via Volturno 78.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava lavorando sotto il mezzo pesante quando un collega, non accorgendosi della sua presenza, ha spostato il mezzo pesante. Il ventunenne, investito dal veicolo, ha riportato un grave trauma toracico.

Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica dell’Agenzia regionale emergenza urgenza e hanno trasportato d’urgenza l’operaio agli Spedali Civili di Brescia. I carabinieri stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.