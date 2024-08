Crolla il tetto di un capannone a Pisogne, due operai precipitano nel vuoto: sono gravissimi

Due operai sono rimasti gravemente feriti dopo essere precipitati dal tetto di un capannone che è crollato sotto i loro piedi. L’incidente sul lavoro è avvenuto lunedì mattina in via Provinciale nella frazione Gratacasolo di Pisogne, comune di circa ottomila abitanti in provincia di Brescia.

I due uomini, uno di 37 anni e l’altro di età per ora ignota, stavano lavorando in cima all’edificio quando la struttura ha ceduto. Sono caduti da un altezza di almeno 5 metri e i colleghi li hanno trovati entrambi in stato di incoscienza.

L’allarme è arrivato all’Agenzia regionale di emergenza urgenza alle 9.30 e sul posto sono state inviate in codice rosso – il più grave – due ambulanze e un’automedica. A causa delle gravi lesioni riportate dagli operai è stato necessario richiedere anche l’intervento di due elicotteri di soccorso, che hanno trasportato entrambi i feriti agli Spedali Civili di Brescia.

Allertati anche i vigili del fuoco, i carabinieri di Breno e l’Agenzia di tutela della salute: si dovrà ricostruire la dinamica dell’infortunio e verificare se sono state rispettate tutte le norme di sicurezza.