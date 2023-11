Incidente a Desenzano del Garda: muore a 63 anni

Desenzano del Garda, 20 novembre 2023 – Incidente mortale questa mattina poco dopo l’alba a Desenzano del Garda. Un uomo di 63 anni (li avrebbe comnpiti domani) era alla guida del furgone dell’azienda di cui era dipendente quando ha avuto un malore.

Si trovava sulla rotatoria di via Mantova a Desenzano del Garda, diretto verso il casello dell’A4. È finito contro un guardrail. Quando i soccorritori sono arrivati era già deceduto. Non è dunque stato possibile fare nulla per poterlo aiutare. Sul posto, inviati dagli operatori del numero unico per le emergenze 112, c'erano gli operatori del 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco.