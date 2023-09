Grave incidente a Cologne, coinvolte cinque persone: morto a 22 anni Cristian Capoccia

Tragedia nella notte a Cologne dove alle due di questa notte, in via Francesca è morto Cristian Capoccia, residente nel comune di Leno, in provincia di Brescia. Il giovane stava percorrendo in motocicletta la strada che collega con Chiari quando non si è reso conto di essere finito sulla rotonda della Provinciale 17. L’ha difatti attraversata completamente, andando a schiantarsi contro i cartelli stradali.

Il ragazzo è volato dalla due ruote, ha sbattuto contro le lamiere ed è finito a terra, dove è spirato nel giro di pochi secondi. Un uomo di passaggio con la sua automobile ha chiamato il numero unico per le emergenze 112.

Sul posto nel giro di pochi minuti sono attivati l’ambulanza di Rovato Soccorso e un’automedica oltre ai vigili del fuoco di Palazzolo sull’Oglio. i rilievi sono stati affidati alla polizia stradale, che dovrà ricostruire la dinamica dei fatti.

Due vetture sono state colpite da pezzi di cartelloni stradali. L’Agenzia regionale emergenza urgenza segnala che nell’incidente sono rimaste coinvolte altre quattro persone: tre ragazzi – uno di 17 anni e due di 18 – e un uomo di 56 anni. Nessuno di loro è rimasto ferito.