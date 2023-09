Schianto a Corsico: diciassettenne al volante col fratello minore

Ha percorso qualche chilometro, partendo da Milano, prima di andare a sbattere contro il muro di recinzione di una ditta tra via Cadamosto e via Leonardo da Vinci, zona industriale di Corsico. Alla guida c’era un diciassettenne, egiziano residente a Milano, che aveva rubato le chiavi della macchina al padre di nascosto e si era messo al volante della Citroën C5 station wagon dei genitori. A bordo con lui, sul sedile del passeggero, c’era anche il fratellino piccolo di undici anni. Forse una distrazione guidando ad alta velocità o semplicemente la mancata conoscenza delle manovre, considerando che non aveva ancora conseguito la patente, e il 17enne si è andato a schiantare contro la cancellata. Ai passanti è sembrato che le condizioni fossero molto gravi all’inizio, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza in codice rosso. Ma, per fortuna, solo tanto spavento: i due fratelli sono usciti illesi dallo schianto, senza riportare ferite. Non si può dire lo stesso della macchina, distrutta nella parte anteriore.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale. In pochi minuti è arrivato il padre che si è sincerato delle condizioni dei figli ed è stato poi condotto in centrale con il maggiore. Dopo tutti gli approfondimenti, sarà il padre, essendo il figlio minorenne, a pagare i circa 6mila euro di sanzioni per la guida senza patente e pericolosa del figlio, incauto affidamento del veicolo, circolazione senza revisione e con fermo amministrativo. Fr.Gr.