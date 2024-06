Incidente sull’autostrada A4, schianto tra un camion e un furgone: chiuso il tratto tra Seriate e Rovato

Bergamo, 24 giugno 2204 – Sull'Autostrada A4 Milano-Brescia è stata disposta la chiusura del tratto tra Seriate e Rovato in direzione Brescia a causa di un incidente nel quale sono rimasti coinvolti un camion e un furgone che si è ribaltato sulla carreggiata.

La centrale operativa del 112 ha inviato sul posto diversi mezzi sanitari, dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, ma al momento non si conosce il numero dei feriti né le loro condizioni.

Lo schianto è avvenuto verso le 12.30. Attualmente nel tratto interessato, il traffico risulta bloccato e si registrano 5 km di coda in direzione Brescia. Si registrano 2 km di coda anche nel tratto tra Bergamo e l'uscita obbligatoria alla stazione di Seriate in direzione Brescia. È stata inoltre disposta la chiusura delle stazioni di Palazzolo, Ponte Oglio e Grumello in entrambe le direzioni.

Agli utenti in viaggio verso Brescia si consiglia di uscire alla stazione di Seriate e rientrare in autostrada a Rovato, dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Per le lunghe percorrenze verso Brescia, si consiglia di prendere il bivio con l'autostrada A58, e percorrere l'autostrada A35 BreBeMi fino all'allacciamento con l'autostrada A4.