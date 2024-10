Travolta da due furgoni sulla A4: Sandri morta a 24 anni

Rovato (Brescia), 9 ottobre 2024 – Perde il controllo dell’auto, sbanda, finisce la corsa contro il guardrail in terza corsia e la macchina si mette di traverso. Lei scende frastornata, e non fa in tempo a realizzare l’accaduto che viene travolta mortalmente.

Due furgoni in transito non l’hanno vista in tempo e l’hanno sbalzata a molti metri di distanza, non lasciandole scampo. È morta così lunedì sera Sandri Bochra, ventiquattrenne originaria del Marocco residente a Chiari. La giovane aveva avuto un incidente mentre percorreva l’autostrada A4 e non ne è uscita viva. Lo schianto si è verificato poco dopo le 21 nel tratto tra Palazzolo sull’Oglio e Rovato, all’altezza del centro commerciale Le Porte Franche, a nemmeno un chilometro dal casello dove la malcapitata sarebbe uscita per tornare a casa.

Maltempo

Forse a causa della pioggia e del buio, l’automobilista ha perso il controllo della sua Fiat Punto rossa, è andata a sbattere contro la barriera protettiva e si è fermata per lungo sulla carreggiata. Nulla di particolarmente drammatico, fin qui. Il problema è quanto è successo di seguito. Forse per chiedere aiuto o forse per mettersi in salvo, la ragazza ha aperto la portiera dell’auto, è scesa ed è uscita a piedi sull’autostrada.

Proprio in quel frangente sopraggiungevano due furgoni in velocità che, forse a causa dell’oscurità e della scarsa visibilità per maltempo, non sono riusciti a evitarla e l’hanno centrata in pieno. Un investimento dalle conseguenze terribili. La giovane è stata sbalzata a molti metri sull’asfalto, dove l’hanno recuperata i soccorritori priva di vita. Feriti lievemente anche i conducenti dei furgoni, un 47enne e un 52enne. “Non si può morire così a soli 24 anni”, è il commento postato sui social in giornata dal sindaco di Chiari, Gabriele Zotti.

I precedenti

La ragazza è la quarta vittima sulla strada a Brescia nell’ultima settimana. Tra martedì e mercoledì scorso tre motociclisti hanno perso la vita in una spaventosa sequenza. Diego Bianchi, 16 anni, è deceduto tre giorni dopo lo schianto dello scorso sabato sera a Berzo Inferiore. Tra Verolanuova e San Paolo è morto per un’uscita di strada Roberto Gnocchi, 58enne di casa a Mazzano. Infine Leonardo Osti, centauro ventenne di Tremosine.