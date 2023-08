Brescia, due incidenti sulla A4: code fino a 10 chilometri in entrambe le direzioni

Brescia, 2 agosto 2023 - Traffico in tilt con code fino a dieci chilometri lungo l'autostrada A4 per colpa di due incidenti distinti, a distanza di meno di mezz'ora l'uno dall'altro.

Il primo si è verificato intorno a mezzogiorno in direzione di Milano in territorio di Castenedolo. Un camion dopo la foratura di uno pneumatico ha travolto nella corsia di marcia attigua un'auto che trainava una roulotte, la quale per l'urto si è ribaltata. Si è temuto il peggio per due bimbe, ma le loro condizioni non preoccupano.

A distanza di quaranta minuti tra Desenzano e Brescia est, nell'opposta direzione di marcia, si è poi verificato un secondo incidente che ha coinvolto mezzi pesanti, tra cui un camion che trasportava bombole di idrogeno fortunatamente non danneggiate nello schianto. Nessuno è rimasto ferito in modo grave ma la circolazione si è letteralmente bloccata. Tra Sirmjone e Brescia si registrano code di chilometri.