Vasto incendio in Valle Camonica, le fiamme minacciano Malonno: allerta per il vento nelle prossime ore

Malonno – Incendio boschivo domenica sera a Malonno, in alta Valle Camonica. Secondo le prime informazioni apprese il rogo si è scatenato nel tardo pomeriggio nella località Frai, prima della frazione di Loritto, a circa 900 metri di altezza. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Brescia, quelli del comando di Darfo Boario Teme, diversi volontari dei distaccamenti del territorio e i gruppi antincendio della Protezione Civile della Comunità Montana di Valle Camonica, coordinati dai direttori delle operazioni di spegnimento Dario Entrade e Fabian Troletti. Sono presenti anche i carabinieri e allertato il Comune e il sindaco Giovanni Ghirardi.

Indagini sulle cause dell'incendio

Al momento non sono note le cause del rogo, che ha un fronte vasto e interessa metà del versante del monte sopra Malonno. Le ipotesi sono varie. Potrebbe trattarsi di un incendio scoppiato a causa di un mozzicone, oppure dall’estendersi di un fuoco acceso nella giornata domenicale oppure dell’intervento: quel che nella serata di domenica è certo è che il fuoco è esteso in una area vasta e le fiamme si levano alte nel cielo. Sono visibili da tutto l’abitato di Malonno e parte dei paesi della Valle Camonica.

Allerta meteorologica

Nelle prossime ore anche in Valle Camonica, come nel resto dell’area alpina lombarda, zona è stata emessa un’allerta gialla a causa dell’arrivo del vento. Arpa Lombardia avvisa che “nella serata si cominceranno ad avvertire gli effetti dell'avvicinamento di un fronte di aria fredda dall'Europa Settentrionale, che provocherà un nuovo rinforzo della ventilazione settentrionale su tutta l'area alpina e prealpina. In particolare, tra la Valchiavenna e Lario e Prealpi Occidentali, oltre gli 800-1000 metri, saranno possibili velocità massime di raffica fino a 60-70 chilometri orari, mentre oltre i 1500 metri sulle medesime zone, saranno probabili raffiche fino a 70-80 chilometri orari”.

Quello a Malonno non è l’unico incendio di giornata. Nel pomeriggio un rogo ha distrutto il tetto e il primo piano di una abitazione di Lodrino situata in area boschiva. Sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco.