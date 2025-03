Esplosione alla Perfetti di Lainate: il fumo nero visibile a chilometri di distanza

Lainate (Milano), 26 marzo 2025 – Esplosione alla Perfetti di Lainate in un magazzino interno alla famosa società dolciaria, produttrice di chewing gum e caramelle. Una densa colonna di fumo nero è già visibile a distanza di alcuni chilometri.

Squadre del Comando dei Vigili del Fuoco sono già intervenute all'interno del magazzino in cui, secondo le prime informazioni, sarebbero stati stivati scarti di lavorazione. A scopo precauzionale la struttura è stata evacuata come anche altri tre edifici civili adiacenti l'azienda di via Clerici. Al momento non risultano persone ferite né intossicate.

A sinistra la nube di fumo vista dal centro di Lainate

Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, l’incendio nel magazzino della Perfetti sarebbe partito ayttorno alle 14 preceduto da tre distinte esplosioni avvertite dai residenti della zona. L’incendio si sarebbe poi propagato al capannone di un’azienda confinante.

La Perfetti Van Melle è nata a Lainate nel 1946 ed tra i marchi più conosciuti di gomme da masticare Brooklyn e Big Babol e caramelle come Golia, Chupa Chups e Mentos.

