Incendio a Iseo: 5 famiglie sfollate, hanno perso tutto

Iseo, 13 gennaio 2025 –L’ex albergo ristorante Toledo, la struttura del centro storico di Iseo distrutto ieri da un devastante incendio, stamani appare come uno squarcio tra i palazzi. La copertura della struttura, difatti, non esiste più e dovrà essere completamente rifatta.

La parte inferiore dell’immobile si è salvata solo grazie al lavoro dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Brescia, di quello di Darfo e dei distaccamenti dei volontari di Sale Marasino, Palazzolo e Orzinuovi: una trentina di uomini che hanno lavorato in una zona fatta da vicoli angusti e spazi strettissimi.

Non solo, a pochi metri dal tetto dell’ex Toledo c’erano tanti altri edifici quasi tutti di origine medievale e sarebbe bastato pochissimo a far prendere fuoco pure ad essi. Le operazioni di spegnimento sono terminate attorno alle 18 di ieri, anche se diversi operatori sono restati a vigilare tutta notte e anche stamani si trovano in posto perle bonifiche.

Sfollati

Sono cinque le famiglie che hanno dovuto abbandonare la propria casa: è dalla canna fumaria di una di esse di è sviluppato l’incendio. Quattro nuclei famigliari sono ospitati dal Comune di Iseo, mentre uno ha proceduto autonomamente.

Hanno perso tutto quello che c’era negli appartamenti. Nessuno è rimasto intossicato o ha subito ustioni grazie alla solerzia dei vigili del fuoco che hanno fatto uscire tutti coloro che erano nelle abitazioni a rischio. A coadiuvarli, ai piani inferiori, hanno operato i volontari della protezione civile del Sebino Bresciano- Gruppo di Iseo e gli agenti della polizia locale. Le case distrutte sono state dichiarate inagubili