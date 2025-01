Devastante incendio in centro a Iseo. A fuoco un appartamento, crolla parte del tetto

Iseo (Brescia), 12 gennaio 2025 – Devastante incendio in corso nel centro storico di Iseo, nel complesso ex Toledo, a poche decine di metri da piazza Garibaldi e dal Municipio. Attorno alle 10.30 di questa domenica mattina, per motivi non ancora noti, un appartamento all'ultimo piano di una antica palazzina ha preso fuoco.

Sul posto ci sono i vigili del fuoco di Brescia e Sale Marasino, la Croce Rossa, la polizia locale e i carabinieri di Iseo. Parte del tetto è crollata. La palazzina è stata evacuata.

"Si è incendiata la canna fumaria di una caldaia a gas – spiega Angela Pullio, una delle persone sfollate –. Io sono uscita subito perché ho sentito ticchettare sulle tegole come se fosse grandine, ma c’era il sole. Esco e la vicina aveva la casa piena di fumo, ho chiamato subito il 112, sono venuti subito quelli della protezione civile e i pompieri. Ma ormai il fuoco era dilagato perché abbiamo le capriate scoperte. Sto malissimo, non ho più una casa, i miei quadri i miei libri. Io sono una pittrice, amo il mio lavoro ma in questa situazione è molto difficile pensare cosa sarà di me”.

Articolo in aggiornamento