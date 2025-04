In scooter si scontra con un’auto. Quindicenne in gravi condizioni

Un gravissimo incidente si è verificato ieri pomeriggio attorno alle 17 a Bottanuco in provincia di Bergamo, lungo la strada provinciale 170. Il teatro dello schianto è il tratto di strada vicino all’azienda Albéa. Un ragazzo della zona, di 15 anni è in gravi condizioni. Secondo la prima ricostruzione degli inquirenti si trovava sul suo scooter quando si è scontrato contro un’auto, riportando traumi multipli. Le persone presenti i hanno immediatamente chiamato il numero unico 112, che sul posto ha inviato un’auto con infermiere a bordo e un’ambulanza. Per i rilievi c’erano i carabinieri e la polizia stradale. Il minorenne è stato portato all’Ospedale Papa Giovanni XXIII in codice rosso in prognosi riservata.