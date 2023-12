In casa aveva hashish, cocaina, bilancini e soldi: arrestato un 23enne a Brescia

Brescia – Arresto per droga a Brescia. Nel corso del pomeriggio di ieri, 30 novembre, la Squadra Volanti della Questura di Brescia ha effettuato una perquisizione domiciliare nei confronti di un 23enne già noto alle autorità per reati quali rapina, spaccio e lesioni personali. All'interno dell’appartamento dove vive l’uomo, sono stati rinvenuti 200 grammi di hashish, 18 grammi di cocaina, 4 bilancini di precisione, 7 telefoni cellulari, oltre a una somma in contanti pari a 4.595 euro.

In aggiunta, sono stati scoperti materiali quali cellophane e carta stagnola, presumibilmente utilizzati per la suddivisione delle dosi. Durante l'intervento degli agenti, il soggetto ha tentato di sbarazzarsi di due panetti di hashish gettandoli dalla finestra. Sono stati ritrovati. Il ventitreenne è ben noto alle forze dell'ordine, avendo anche già ricevuto due provvedimenti di Daspo dal Questore a seguito di episodi di violenza verificatisi al termine di una partita di calcio tra Brescia e Cosenza, durante la quale fu anche arrestato. Non è tutto: meno di un mese fa, il medesimo individuo è stato coinvolto, insieme ad altri quattro complici, in una rapina ai danni di un bar in Piazzale della Repubblica.