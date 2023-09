In auto due pistole con matricola abrasa

Alla vista della pattuglia ha improvvisamente nascosto un involucro che teneva in mano, infilandolo in macchina. Uno straniero incensurato nelle scorse ore è stato arrestato per detenzione di armi illegali dalla polizia di Stato a Marcheno. La perquisizione dell’auto a opera dei poliziotti della Questura di Brescia ha spiegato la ragione di quella mossa repentina: a bordo del veicolo c’era appunto l’involucro occultato, con all’interno due pistole clandestine. Due revolver apparentemente nuovi, ma con matricola abrasa per impedire di tracciarne l’utilizzo. Le armi sono state sequestrate e ora saranno sottoposte ad accertamenti per capire se hanno già sparato e qunado, oppure se provengano da mercati illeciti. L’immigrato invece è stato condotto in carcere a Canton Mombello, a disposizione della Procura distrettuale che conduce l’indagine.