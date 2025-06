Il lago d’Idro si colora. Segnalazioni in Regione: "Si faccia chiarezza"

Colorazione anomala per le acque del lago d’Idro, diventato nei giorni scorsi di un color azzurro verdastro. Dopo diverse segnalazioni, l’Associazione Amici della Terra Lago d’Idro Valle Sabbia ha fatto un esposto ed ha redatto una bozza di interrogazione da presentare con urgenza al Consiglio regionale della Lombardia e di Trento. "La colorazione opaca del lago – spiega il presidente Gianluca Bordiga - unita alla comunicazione superficiale da parte delle istituzioni locali, ha destato forte allarme nella popolazione". Ieri il fenomeno era cessato, ma a raccogliere l’appello dell’associazione sono stati, per la Regione Lombardia, la consigliera Paola Pollini, e, per la Provincia autonoma di Trento, le consigliere Lucia Coppola e Michela Calzà. "Non ci si può accontentare di rassicurazioni generiche – conclude Bordiga -. Servono dati".