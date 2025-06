Schiume e acqua colorata. Allarme inquinamento nel Chiese

L’allarme inquinamento è scattato ieri mattina a Calcinato dove molte persone hanno visto le acque del fiume Chiese tingersi di marrone e fare una copiosa schiuma. Le segnalazioni sono partite dalla zona del ponte di via Santa Maria. "La situazione si è originata più a monte – si legge in una nota del Comitato Cittadini –. Abbiamo immediatamente allertato la Polizia Locale e l’Arpa per le verifiche del caso". Le cause dell’anomalia restano al momento sconosciute, ma non si esclude un episodio di inquinamento, che sarà appurato dai tecnici e esperti di Arpa Brescia e Lombardia, particolarmente attenti a episodi di questo genere. È intervenuta anche la polizia locale di Calcinato. Il comitato di volontari, nella nota diramata, si è chiesto se "un evento di questo tipo sia conforme ad uno sversamento regolare dato che il quantitativo di materiale scuro e schiumoso è stato ingente e dato che non si ha certezza di quale tipo di trattamento abbiano avuto queste acque prima di essere riversate nel corso del fiume Chiese".

Mi.Pr.