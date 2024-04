Il derby lombardo a Cremona che si salva. Harakiri Brescia: primato a rischio

Incredibile impresa della Vanoli Cremona che nel derby lombardo con Brescia vince (84-77) chiudendo la questione salvezza. Per la Germani invece è una sorta di harakiri per il primato, in attesa delle sfide che oggi Milano e Bologna giocheranno in Serie A. Decisivo Paul Eboua con una clamorosa prestazione da 21 punti e 10 rimbalzi. La partenza di Cremona è lanciata con un 7-0 che inaugura i primi due minuti di partita, poi la Germani lentamente rientra nella gara fino ad impattare a quota 14 con due liberi di Della Valle al 6’. Con Della Valle sorpassa anche (18-20), ma a fine quarto Cremona è di nuovo avanti 22-21 con un libero di capitan Pecchia. La Vanoli si prende in mano la partita quando Eboua diventa protagonista e proprio con una sua tripla scappa via fino al +10 sul 41-31 al 17’.

Poi il motore dei padroni di casa si ferma un attimo e la capolista Brescia ne approfitta subito rientrando all’intervallo sotto solo di 4 trascinata da Della Valle sul 45-41 al 20’. Nel terzo periodo sono ancora le triple a fare la differenza per la Vanoli con Lacey prima e Pecchia dopo per scappare 61-52 al 26’. Al 30’ Brescia si aggrappa a Gabriel (67-60), poi con un contropiede di Cournooh arriva 67-65 al 33’. Cremona tocca anche il massimo vantaggio con due liberi di Adrian sul +11 (78-67), ma Brescia non muore mai e rientra con Gabriel e Cobbins tornando ad un passo 78-74 al 37’. È capitan Pecchia che cambia di nuovo passo (80-74) e chiude definitivamente la partita. VANOLI CREMONA-GERMANI BRESCIA 84-77 (22-21; 45-41; 67-60).Sandro Pugliese