Il camper prende fuoco . Proprietario intossicato dal fumo

Tragedia sfiorata nel camping Rio di Manerba del Garda, dove un uomo è rimasto intossicato dopo che il suo camper ha preso fuoco. Il proprietario, fortunatamente, è riuscito a uscire in tempo dal mezzo ormai invaso dal fumo, mentre altri campeggiatori, accortisi dell’emergenza, hanno tentato di spegnere le fiamme con gli estintori della struttura e presenti nei vari camper e roulottes.

L’allarme è scattato poco dopo la chiamata al 112: la centrale operativa di Brescia ha allertato Soreu Alpina, che ha inviato un’ambulanza di Garda Emergenza. L’uomo, intossicato ma in condizioni non gravi, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Desenzano. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Salò e i carabinieri della Compagnia di Salò e della Stazione di Manerba.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe partito da un guasto alla batteria del veicolo, che è andato completamente distrutto. Fondamentale il tempestivo intervento degli altri ospiti del camping, che hanno contenuto le fiamme in attesa dei soccorsi. Ora le indagini accerteranno le dinamiche precise dell’incidente.

Mi.Pra.