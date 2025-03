Arresto convalidato con concessione dei domiciliari. Secondo il gip di Brescia il diciannovenne Simone Lazzari fermato nei giorni scorsi per aver accoltellato un suo coetaneo a Gardone Valtrompia non si è scagliato contro la sua vittima per legittima difesa perché si era sentito minacciato e temeva per l’incolumità della sua fidanzata. L’ipotesi di reato resta di tentato omicidio.