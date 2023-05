Allarme a Gussago, il torrente Gandovere si colora di rosso: cosa è successo

Gussago (Brescia), 5 maggio 2023 – Nelle scorse ore il torrente Gandovere, a Gussago, in provincia di Brescia, ha assunto un peculiare colore rossastro, fenomeno immediatamente segnalato all’Arpa Brescia da una residente. I tecnici sono intervenuti subito, accertando l’anomala colorazione amaranto delle acque.

Nel giro di pochi minuti è scattata la caccia allo scarico illecito, che ha portato fino a una ditta di Cellatica che produce coloranti alimentari. L’azienda, dotata di proprio depuratore industriale che dirotta le acque reflue nella rete fognaria, aveva un pozzetto interrato di rilancio usurato, da cui fuoriuscivano le acque di processo contenenti il colorante mirtillo.

Il pozzetto è stato svuotato e il tratto di torrente pulito. Arpa ha effettuato campionamenti delle acque superficiali e di quelle del pozzetto. Trattandosi di colorante ad uso alimentare si escludono effetti tossici.

Sono tuttavia in corso analisi di accertamento, anche perché non si tratta del primo episodio accaduto. “Il presidio permanente e continuato del Dipartimento Arpa sull'intero territorio bresciano è un punto di forza della nostra azione istituzionale a difesa dell'ambiente e della salute – dice il presidente Arpa Stefano Cecchin- Siamo convinti che anche casi di gravità limitata, come quello odierno, debbano essere risolti”