Guardia medica. Trasloco a Cremignane

Nuova sede almeno fino a quando termineranno i lavori alla Casa della Comunità di Iseo per l’ex guardia medica, finora reperibile ai Giardini Garibaldi, vicino all’ospedale Civile. Asst Franciacorta ha informato che "il servizio di continuità assistenziale si sposta a Cremignane. Il trasloco provvisorio, necessario per proseguire con i lavori della Casa di Comunità, è volto a garantire il servizio per l’utenza anche in concomitanza con i cantieri". A partire da giovedì 13 l’ex guardia medica sarà nell’ambulatorio di via Chiesa 8, a Cremignane d’ Iseo: la frazione sita tra i vigneti, sul colle vicino al paese e di fronte alle Torbiere del Sebino. Sarà attiva dal lunedì al venerdì con orario 20-9 e sabato e festivi tutto il giorno e tutta la notte. "Il servizio di continuità assistenziale è attivo negli orari in cui il medico di medicina generale e il pediatra di famiglia non sono tenuti a esercitare l’attività – spiegano da Asst –. I medici presenti assicurano gli interventi non non rinviabili al medico curante il primo giorno utile, garantendo visite domiciliari o ambulatoriali sulla base della valutazione clinica effettuata". Il servizio si attiva telefonicamente componendo il numero unico 116117 al quale risponderà la Centrale operativa regionale che indirizzerà la chiamata alla postazione di riferimento in base alla residenza dell’assistito.

Il cantiere per la Casa della Comunità di Iseo dovrebbe terminare a febbraio del 2026. Al progetto sono stati destinati 5milioni dal Pnnr. Lo spostamento della sede della guardia medica non è l’unica novità per gli iseani. Diversi posti auto nei parcheggi attigui all’ospedale sono stati provvisoriamente tolti, inoltre sono stati abbattuti alcuni platani antichi che hanno sempre ombreggiato la zona, di forte passaggio anche in estate.

Milla Prandelli