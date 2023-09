Scoperti a Gottolengo 250 metri cubi di rifiuti pericolosi. La discarica vista da satelliti e droni

Gottolengo (Brescia) – Satelliti e droni per scovare discariche illegali e pericolose. È il progetto Savager, finanziato dalla Regione Lombardia, che ha permesso ai tecnici dell'Arpa di sequestrare ieri sera, in un'area privata di circa 2.500 metri quadrati nel territorio di Gottolengo, 250 metri cubi di rifiuti pericolosi.

"Un grande intervento – afferma l'assessore regionale all'Ambiente e Clima, Giorgio Maione – a tutela del territorio. Ringrazio i tecnici che si sono attivati prontamente. Nel sito erano presenti fusti di olio che perdevano sul terreno, elettrodomestici, lastre di eternit, parti di autoveicoli abbandonati. Ora l'area è sotto sequestro".

Il progetto Savager, prosegue Maione "ci consente, attraverso l'analisi di informazioni georeferenziate acquisite tramite l'osservazione del territorio da satellite e drone, di verificare segnalazioni che ci giungono su ipotesi di discariche illegali. Solo nel 2023 in provincia di Brescia abbiamo effettuato 13 controlli e trovato 7 siti irregolari. Con la tecnologia stiamo facendo passi da gigante per monitorare e tutelare il territorio e la Lombardia come sempre si dimostra all'avanguardia".

Sul tema interviene anche il sindaco di Gottolengo, Daniele Dancelli. "Questa amministrazione si sta impegnando molto sul tema della transizione ecologica nelle sue plurime declinazioni. Atti di questo tipo, oltre a vanificare gli sforzi virtuosi dei cittadini, hanno un impatto gravoso sul nostro ecosistema e sui nostri territori. Diventa pertanto imperativo fare fronte comune e reprimere convintamente queste azioni illecite. La collaborazione tra Comune e Regione Lombardia è stretta e continua. Proseguiremo su questa strada".