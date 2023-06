Rozzano, trovata una discarica abusiva in via Pavese. Quattro nei guai, rischio inquinamento del suolo

Rozzano (Milano) – Lotta al degrado della Pavese. Blitz della polizia locale, sequestrata area dove era stata realizzata una discarica abusiva. Si trova a poca distanza dal punto dove il 4 marzo scorso aveva perso la vita un senzatetto nel rogo della baracca in cui viveva. Ieri mattina la polizia locale ha provveduto al sequestro di un’area utilizzata per lo smaltimento illecito di rifiuti. Tre persone sono state denunciate e una indagata. L’intervento è avvenuto nell’ambito delle azioni per contrastare il degrado del territorio, gli agenti della polizia locale cittadina hanno posto sotto sequestro penale l’area situata in via Pavese 80.

Dall’ispezione effettuata è risultato che il terreno veniva utilizzato per lo smaltimento illecito di rifiuti. Tre persone di origine straniera, residenti a Milano, sono state denunciate per presenza irregolare sul territorio nazionale e per discarica abusiva.

È finito nei guai anche il titolare dell’impresa edile che stava effettuando i lavori di scavo nell’area interessata. L’uomo è indagato per sfruttamento dell’immigrazione clandestina ed è stato sanzionato per il lavoro in nero dei due manovali.

Sono in corso ulteriori indagini da parte degli agenti della polizia locale, tese a verificare eventuali danni causati da inquinamento al sottosuolo e al corso d’acqua adiacente. Sono da chiarire ancora alcuni aspetti che vanno dalla verifica dei dispositivi antinfortunistici, che verosimilmente non erano adoperati, alle indagini sulla proprietà del terreno. Infatti resta da capire se il titolare dell’impresa edile stesse effettuando i lavori su un’area recintata e con cancello di accesso con autorizzazioni del proprietario o occupando il terreno abusivamente.

Il lavoro degli agenti della locale per riportare alla legalità un tratto di strada dove sono presenti molte aree abbandonate è incessante. Il 4 marzo scorso, sempre sulla Pavese ma in un’area di fronte al Parco 1, un rogo aveva distrutto una baracca nascosta fra i rovi. Nell’incidente aveva perso la vita un uomo ed era rimasta gravemente ustionata una donna, entrambi senza fissa dimora.