Gli rapinarono una collanina e l’accoltellarono alla schiena. Sei indagati a processo

In sei a processo davanti al Tribunale collegiale di Como per la rapina di una collana d’oro avvenuta a ottobre 2017 in via Milano. La vittima, un pakistano di 31 anni, aveva anche ricevuto una coltellata alla schiena. Nello sporgere denuncia, aveva indicato i nomi degli aggressori, tutte persone conosciute in quanto connazionali domiciliati a Como, di cui sapeva anche l’indirizzo. La Squadra Mobile aveva subito identificato gli aggressori, procedendo al riconoscimento, aggiungendo anche la testimonianza di un amico che era con la vittima. Ieri mattina uno di loro è stato dichiarato irreperibile e il processo sospeso, mentre per gli altri si è aperto il dibattimento. Sono accusati di rapina aggravata in concorso e di lesioni volontarie.