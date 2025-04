Gite nelle discariche, no del Comitato: "I bambini respirano aria non sana"

Dopo i concerti, ora arrivano i tour educativi negli impianti di trattamento di rifiuti vicino a due discariche. "Sconvolgente" commenta il Comitato cittadino di Calcinato, che scriverà alle istituzioni ed enti educativi e di controllo a fronte di uno dei punti previsti dalla convenzione ecologica tra Comune e Gedit nell’ambito della procedura per le modifiche all’impianto di trattamento di rifiuti speciali. "Le compensazioni concordate dalla precedente amministrazione Maestri – scrive il Comitato – erano costituite da depuratori di aria vicino alle scuole di Calcinato. Qui siamo alle gite, che significa sottoporre i bambini a un “aerosol“ di aria non sana. Da qui la nostra totale contrarietà a portare i bambini in un impianto dove manca, nell’approvazione, il parere definitivo da parte di Ats". F.P.