Fora durante il decollo. Emergenza a Montichiari

Momenti di paura venerdì sera sulle piste dell’aeroporto civile D’Annunzio di Montichiari, dove è scattata l’emergenza. Un aereo in procinto di decollare ha avuto un problema ed è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco dell’aeroporto, appositamente preparati per qualsiasi incidente nella struttura e nelle sue pertinenze, i soccorritori del 118 e le forze di polizia. Il velivolo, un Cessna C172, non è riuscito a completare il decollo a causa di una foratura a uno pneumatico. Erano le 19.32. La torre di controllo che ha attivato lo stato di “local standby“ e dispiegato i mezzi di soccorso. Sul posto sono intervenuti i veicoli antincendio specializzati negli interventi aeroportuali (ASA). Gli Efestus e i Super Dragon, oltre al CA Ford ROS: un mezzo con a bordo il responsabile operativo dei Vigili del Fuoco. Sono anche stati allertati i colleghi del Comando provinciale di Brescia. Secondo la prima ricostruzione, l’aereo su cui si trovavano due persone, incluso il pilota, ha percorso circa 300 metri sulla pista senza riuscire a sollevarsi, fermandosi in sicurezza. Sono anche stati allertati i soccorritori sanitari e le forze dell’ordine, fortunatamente senza necessità di intervento. Entrambi gli occupanti sono illesi, sia grazie ai sistemi di sicurezza installati sul piccolo velivolo, sia grazie alla prontezza di chi stava pilotando. Dopo i controlli, alle 20:50 è stato dichiarato il cessato allarme e l’aereo è stato trasferito in un’area sicura. Le indagini accerteranno le cause precise dell’anomalia, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.