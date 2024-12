Già 1.800 per le prime discese. Si prepara anche Ponte di Legno

Stagione sciistica la via nel bresciano, dove sabato si è cominciato a sciare. Le prime due località a consentire di mettersi gli scii ai piedi sono Borno, nella media Valle Camonica, e il Tonale. Aperta anche la Valtellinese Aprica, che ha impianti anche in territorio bresciano: a Corteno Golgi. L’8 dicembre, tempo e innevamento permettendo, aprirà la stazione sciistica più piccola della provincia della Leonessa: la Val Palot: l’unica a trovarsi sul lago d’Iseo, spesso scelta come teatro per gli allenamenti di squadre nazionali di vari paesi stranieri. Ancora da capire quando si comincerà a sciare al passo del Maniva. Presto dovrebbero iniziare la stagione anche a Monte Campione, dove saranno aperti solo pochi impianti, per lo più al Plan a 1800 metri di altezza. A Borno per ora e fino a quando sarà completato l’innevamento programmato e, si spera, nevicherà, sono aperti il Pian D’Aprile, Ogne e il campo scuola, mentre al Tonale le piste fruibili sono: Valena, Valbiolo, Tonale Occidentale, Vittoria, Presanella, Tre Larici, Tonalina e Tubbo. Solo sabato sono stati 1800 coloro che hanno voluto provare l’ebbrezza della prima neve, anche se la stazione avrà ufficialmente il via con l’opening party del 6 dicembre a Ponte di Legno. Nei prossimi giorniv apriranno anche il Ghiacciaio Presena, Ponte di Legno e Temù. Un dedalo di 100 chilometri di piste e 30 impianti di risalita. Milla Prandelli