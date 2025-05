Galleria d’arte diffusa. Mostra mercato nel borgo di Bienno

BIENNO (Brescia)Bienno e "Bienno Borgo Artisti 2.0", il progetto di residenza d’artista che trasforma il borgo in una galleria d’arte diffusa offrendo spazi espositivi nei palazzi antichi, nelle fucine, nei teatri e nelle botteghe ospitando artisti e designer internazionali, si prepara alla Mostra mercato che caratterizzerà la stazione estiva e lo fa con una serie di eventi. Il primo appuntamento, allestito nella fucina Ex Parada, sarà la mostra "In-Between (Infra)", visitabile fino all’11 maggio, realizzata dall’artista padovana Barbara Bernardi, La mostra si sviluppa attorno al tema del confine sottile in cui gli incontri prendono forma e dove i limiti tra sé e l’altro si dissolvono. Attraverso un percorso di installazioni evocative dello "Spazio Vuoto", Bernardi invita i visitatori a immergersi nella mostra, che diventa un’esperienza viva: attraversando le installazioni si materializza la volontà dell’artista, la sua idea di trasformazione e movimento. Secondo appuntamento sarà la "Fucina In Cloud", visitabile fino all’ 1 giugno, successivamente su appuntamento: ovvero la prima mostra collettiva di arte contemporanea digitale in Val Camonica, a cura di Cinzia Bontempi e Laura Pintossi. L’inaugurazione si terrà il 10 maggio alle 18 nella suggestiva Fucina di via Resoleto 14. Il terzo appuntamento sarà con Bienno Borgovisioni, che torna con la sua seconda edizione organizzata in tre giornate immerse nella magia del cortometraggio, nella cornice unica di Bienno, culla delle arti e dell’artigianato. Nasce con l’obiettivo di valorizzare e promuovere l’arte del cortometraggio, proponendo un ricco calendario di attività che spaziano tra proiezioni serali di cortometraggi d’autore, una mostra di videoarte negli spazi suggestivi di Palazzo Simoni Fè, performance dal vivo dell’artista cubano Alexander Diego in residenza, proiezioni dedicate alle scuole, musica dal vivo.

Milla Prandelli