Fuga di gas a Sarezzo: case e scuola evacuate, chiusa la strada ex SP 345

Sarezzo (Brescia), 23 gennaio 2025 – Giornata difficile quella di oggi (giovedì 23 gennaio 2025) per Zanano di Sarezzo (in provincia di Brescia), dove nella mattinata si è verificata una fuga di gas avvenuta durante i lavori di manutenzione del sottopasso di Zanano. Stando a quanto emerso un mezzo ha danneggiato di un tubo del gas determinando la dispersione del gas nel sottopasso stesso. L’allarme è scattato poco dopo mezzogiorno.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Brescia e del distaccamento di Gardone Valtrompia, il personale di Azienda Servizi Valtrompia, gli agenti della Polizia locale-corpo intercomunale di Valle Trompia e i Carabinieri della Compagnia di Gardone Valtrompia. La strada ex SP 345 è stata chiusa e sono state evacuate le abitazioni e la scuola che si trovano nella zona limitrofa, che rimarranno inagibili fino alla cessazione dell’emergenza.

In azione anche la Protezione Civile

La Protezione Civile ha attrezzato la palestra della scuola primaria di Zanano con brandine e generi di conforto per accogliere le persone evacuate che non possono trovare ospitalità presso parenti. Salvo ulteriori complicazioni, si ipotizza che la riapertura della strada ex SP 345 potrà avvenire entro le ore 20,30 di oggi 23 gennaio.

Le informazioni sulla circolazione delle auto

Il transito delle automobili è stato temporaneamente consentito sulle strade interne parallele alla strada provinciale SP 345 in entrambe le direzioni di marcia (via Gremone e via Irle a salire e via Marsala e vie interne di Noboli a scendere), con senso unico alternato gestito dagli agenti della Polizia Locale e dai Carabinieri. Inevitabili le ripercussioni sulla circolazione stradale: il traffico nella zona interessata risulta intenso. Il Comune di Sarezzo invita tutta la popolazione a non spostarsi, salvo casi di necessità assolutamente inderogabili.