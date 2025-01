Incidenti stradali, cavi incendiati, fuga gas e voragine nell'asfalto: raffica di emergenze notturne

Casaletto Lodigiano (Lodi), 23 gennaio 2025- Doppio schianto, incendio, fuga gas e voragine sull’asfalto, tutto in una notte.

Ore di intenso lavoro, per il 115, a causa di una raffica di emergenze che li ha tenuti impegnati quasi un’intera notte. Nella prima serata del 22 gennaio 2025 si è verificato un tamponamento tra due vetture a Casaletto Lodigiano, lungo la strada provinciale 17. I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa, un’autobotte e una autogru, dal comando provinciale di Lodi e dal distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano. I feriti, due uomini di 30 e 56 anni, per fortuna non gravi, sono stati presi in cura dal soccorso sanitario, intervenuto con l’automedica e un’ambulanza della Croce bianca. Poi il trasporto all’ospedale policlinico di Milano. Nessuno di loro è rimasto incastrato nelle lamiere. I pompieri hanno intanto messo in sicurezza vetture e luogo dell’incidente. Stesso lavoro lungo l’autostrada del sole Milano-Napoli dove, alle 22 del 22 gennaio 2025, un’automobile, con a bordo un ragazzo e una ragazza di 20 anni, si è schiantata contro il guardrail. L’origine dell’incidente resta al vaglio della polizia stradale e i due ragazzi, che per fortuna non hanno accusato gravi ferite, dopo una prima visita in posto, hanno preferito rifiutare il ricovero. Li aveva raggiunti un’ambulanza della Croce rossa di Codogno.

Alle 22.10 della stessa sera, una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale, con l’autopompa, ha raggiunto invece Livraga, dove sfiammavano dei cavi Enel e si temeva un incendio. Fatto probabilmente provocato dall’intensa pioggia di quelle ore. Messa in sicurezza l’area, che si trova in via Lambrinia, è intervenuta la ditta preposta per il ripristino definitivo. Fuga gas, invece , all’una del 23 gennaio 2025, in via Padre Granata a Lodi. Anche in questo caso sono stati chiamati i pompieri e tutto si è presto risolto. Invece il Comune di San Colombano al Lambro si sta attivando, con la ditta preposta, per ripristinare la voragine che ha portato il 115 a transennare una corsia di viale Trieste. Il danno è stato segnalato in direzione Chignolo Po (Pavia). La profonda buca, che non tutti hanno inizialmente schivato, rischiando danni alle vetture, per via dell’imprevisto e della poca visibilità dovuta all’orario e alla pioggia, era visibile tra il semaforo e il distributore di carburante.