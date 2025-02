Frode fiscale: maxi sequestro e 5 denunce

Cessioni anomale e strani “movimenti” con gli immobili di proprietà, venduti due volte in pochi mesi a società intestate a dei prestanome. È il punto di partenza di un’indagine della Guardia di Finanza (gruppo di Brescia) che ha fatto scattare cinque denunce e il sequestro di beni per oltre due milioni e duecentomila euro. Sotto la lente delle Fiamme gialle è finita una società cinese operante nel settore dell’abbigliamento all’ingrosso. L’azienda in questione infatti mesi fa si era vista notificare cartelle esattoriali per un importo di oltre due milioni e mezzo di euro emesse a fronte del mancato pagamento di precedenti accertamenti e contestazioni. Indagando sulla società in questione, sono venute alla luce due cessioni ravvicinate dei principali asset, costituiti da un complesso immobiliare del valore di oltre due milioni e duecentomila euro, a ditte intestate a soggetti di comodo.

In particolare i finanzieri hanno riscontrato che tali passaggi di proprietà sarebbero avvenuti mediante contratti caratterizzati da forti elementi sospetti, tali da far supporre una frode: per esempio, la concessione del pagamento in forma rateale senza l’imposizione di alcun interesse e senza alcun obbligo di versare una quota di anticipo. Le cessioni, ritengono gli investigatori, altro non erano che un trucchetto per allontanare i beni in oggetto dal titolare degli stessi, così da sottrarsi all’attività di riscossione da parte del Fisco. Condotte che per l’accusa integrano il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Ravvisando il concreto pericolo di ulteriori alienazioni di beni, il pubblico ministero ha dunque emesso un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza che è poi stato convalidato dal gip, e nelle scorse ore è stato eseguito mediante trascrizione nei registri immobiliari. Un modo per creare un vincolo al potere di vendere e disporre giuridicamente a qualsiasi titolo degli immobili stessi da parte degli indagati.

B.Ras.