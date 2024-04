Frana a Edolo sulla Statale 42: strada chiusa sino a domattina

Monno (Brescia), 2 aprile 2024 – Ancora problemi per la viabilità causati dal maltempo nel Bresciano.

Questa sera si è verificata una nuova frana in alta valle, lungo la Strada Statale 42 del Tonale e della Mendola, all’altezza di Monno ma ancora in territorio di Edolo, in direzione Ponte di Legno.

La strada è stata immediatamente chiusa, almeno fino a domani mattina.

Sul posto ci sono i vigili del Fuoco, la polizia locale e la polizia provinciale e la protezione civile. Non risultano persone coinvolte.

Intanto nelle scorse ore è stata riaperta la strada 39 per Aprica e le 15 persone sfollate dalle loro abitazioni, ospitate dall’Esercito, hanno potuto rientrare nelle loro case. Si segnalano disagi per il traffico.