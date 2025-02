Un 26enne è ai domiciliari per truffa: è finto carabiniere. Aveva contattato una donna di 59 anni spiegandole che il figlio era stato arrestato per un incidente stradale: avrebbe dovuto pagare 14.800 euro per liberarlo. La donna gli ha dato 6mila euro, 10 orologi e monili, poi ha capito l’imbroglio. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri di Piazza Tebaldo Brusato.