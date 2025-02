"Farmaco da usare solo in ospedale". Il Tar blocca l’uso in poliambulatorio

Un farmaco utilizzabile solo in ospedale o strutture assimilabili al centro di una querelle tra Ats Brescia e un poliambulatorio privato che, contro la diffida dell’agenzia di tutela della salute, ha presentato ricorso. Il Tar di Brescia, però, ha dato ragione ad Ats: ricorso rigettato, spese compensate vista la complessità e novità della materia, caso chiuso al netto di ulteriori ricorsi. Il farmaco in questione è il Fentanest, medicinale oppioide impiegato in anestesiologia. Il 3 agosto 2023, e poi anche l’11 settembre 2023, Ats Brescia ha diffidato i Poliambulatori San Matteo S.r.l. dall’utilizzarlo in regime di poliambulatorio privato, visto che il farmaco è utilizzabile unicamente in ambienti ospedalieri e non in strutture ambulatoriali private. Contro la diffida è arrivato il ricorso al Tar da parte della società che gestisce il poliambulatorio medico-chirurgico specialistico a Roncadelle (medicina estetica, odontoiatria, ortopedia, chirurgia maxillo facciale): eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, contraddittorietà, sviamento, alcune delle ragioni del ricorso.

La società ha spiegato che la "somministrazione di tale farmaco avviene presso l’ambulatorio dal medico specialista in anestesia e rianimazione nell’ambito di interventi di chirurgia maxillo-facciale, che non è stato impiegato in interventi di odontoiatria, e che il suo utilizzo si è reso necessario dall’anno 2018 per circa 80 trattamenti chirurgici". La società ha chiesto anche l’annullamento della nota di Regione Lombardia del 17 dicembre 2021, con cui il Pirellone chiariva che tali farmaci sono utilizzabili all’interno di strutture di ricovero diurno, in quanto assimilate a quelle ospedaliere, alla condizione che "la struttura abbia la rianimazione nel suo assetto autorizzato oppure un accordo con una struttura pubblica o privata accreditata dotata di rianimazione".

Per il Tar di Brescia, vale la tesi dell’agenzia di salute pubblica guidata da Claudio Sileo, viste anche le indicazioni di Aifa, per cui il Fentanest è classificato tra i medicinali che possono essere utilizzati "esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile" per ragioni di sicurezza.

